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19:42, 13 апреля 2023Силовые структуры

Убивший из револьвера полицейского россиянин предстанет перед судом

В Костромской области будут судить 64-летнего мужчину, убившего полицейского из револьвера

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Костромской области перед судом предстанет 64-летний мужчина, стрелявший в двух полицейских из револьвера. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ») и 223 («Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию») УК РФ.

По версии следствия, вечером 15 октября 2022 года двое полицейских прибыли в село Георгиевское по сообщению местной жительницы о семейном конфликте. Пока один полицейский опрашивал женщину, второй на улице требовал дебошира сесть в служебную машину для отправки в отделение. В ответ на это мужчина достал оружие с самодельными патронами и выстрелил в правоохранителя. Полицейский умер на месте.

После этого мужчина решил застрелить и второго полицейского, но с первого раза не попал и скрылся. Мужчину вскоре задержали и заключили под стражу. В его доме также были обнаружены взрывчатые вещества и их смеси.

Ранее сообщалось, что в Анапе суд приговорил к 3,5 года колонии мужчину, ударившего полицейского ножом.

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Илона Палей
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