В Британии сократили должность дипломата по глобальной проблеме

Правительство Великобритании сократило должность дипломата по проблеме изменения климата

В правительстве Великобритании под сокращение попала должность дипломата по глобальной проблеме изменения климата. Предыдущий представитель занимал эту должность на протяжении шести лет. Об этом сообщает The Guardian.

Недавно с этого поста после шести лет работы ушел в отставку Ник Бридж. Однако на этой должности его никто не заменит. Дипломата на такой пост назначал министр иностранных дел для продвижения климатических целей страны на международном уровне. Некоторые политики заявили, что решение будет истолковано как снижение внимания Великобритании к вопросу климата.

«Очень разочаровывает. Это шаг назад. Я очень надеюсь, что правительство передумает и назначит на эту должность сильного человека. Важно то, что сейчас ситуация с изменением климата намного хуже, чем в 2015 году», — заявил Дэвид Кинг, который занимал этот пост с 2013 по 2017 года.

Ранее премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в издевательстве над обещаниями решить глобальную проблему изменения климата. Поводом для этого послужил полет политика на самолете.