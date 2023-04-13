Китай сообщил о росте товарооборота с Россией за год

Китайская таможня сообщила о росте товарооборота с Россией за год на 38,7 процента

В первом квартале товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента в годовом выражении, до 53,84 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на сообщение Главного таможенного управления КНР пишет ТАСС.

Поставки из Китая за указанный период увеличились на 47,1 процента, до 24,07 миллиардов долларов, а импорт российских товаров и услуг вырос на 32,6 процента, до 29,77 миллиарда.

Значительная часть китайского экспорта представлена технологичным оборудованием — это смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры. В свою очередь российские предприятия отправляют в Китай нефть, газ, уголь, древесину, медную руду и морепродукты.

В 2022 году товарооборот России и Китая увеличился на 29,3 процента, до 190 миллиардов долларов. Посол России в КНР Игорь Моргулов уверен, что в 2023 году рубеж в 200 миллиардов удастся преодолеть.

Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предупредил, что к 2025 году дефицит провозных мощностей через китайскую границу может вырасти до 49 миллионов тонн, если инфраструктуру на Дальнем Востоке не улучшат.