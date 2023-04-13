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20:44, 13 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин сломал руку жене после обвинения в алкоголизме

В Воронежской области мужчина сломал жене руку, так как она обвинила его в алкоголизме

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Верхнемамонском районе Воронежской области пьяный мужчина сломал жене руку после того, как та обвинила его в алкоголизме. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что после возвращения ее мужа с работы между ними произошел конфликт из-за того, что мужчина злоупотребляет алкоголем. Россиянин разозлился, повалил женщину на пол, избил ее и выкрутил руку.

После произошедшего 30-летняя женщина вызвала скорую помощь, медики диагностировали у нее тяжелый перелом левой плечевой кисти и гематомы по всему телу. Супруга россиянки задержали, он признался в своем поступке, объяснив его тем, что ему было сложно себя контролировать, так как он был в нетрезвом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Кемеровской области жестоко избил жену после того, как она отказалась топить печь в доме. У женщины врачи диагностировали закрытую травму грудной клетки и травматический пневмоторакс.

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Анастасия Шейкина
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Пьяный россиянин сломал руку жене после обвинения в алкоголизме
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