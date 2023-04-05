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14:56, 5 апреля 2023Россия

Россиянин жестоко избил жену за отказ топить печь

Житель Кемеровской области избил жену за отказ топить печь в доме

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Житель Кемеровской области жестоко избил жену после того, как она отказалась топить печь в доме. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, между супругами произошел конфликт, в результате которого россиянин несколько раз ударил жену кулаком, причинив тяжкий вред ее здоровью. У женщины диагностировали закрытую травму грудной клетки и травматический пневмоторакс.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его супруга не стала настаивать на строгой мере наказания. Россиянина приговорили к лишению свободы на один год и восемь месяцев с двухлетним испытательным сроком. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Ранее житель Уфы избил свою жену в подъезде и затащил ее за волосы в лифт. Инцидент попал на видео, а пострадавшая женщина заявила, что не имеет претензий к мужу и не собирается писать заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Горно-Алтайске мужчина жестоко избил 32-летнюю супругу за переписку с мужчиной. Россиянка попала в больницу со сломанным ребром, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей грудной клетки.

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Варвара Родикова
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