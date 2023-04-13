В УПЦ рассказали о прослушке исповедей со стороны СБУ

Глава Черкасской епархии УПЦ Феодосий заявил, что СБУ прослушивали разговоры исповеди

Служба безопасности Украины (СБУ) прослушивала телефонные разговоры главы Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия во время исповедей священников и верующих. Об этом говорится на сайте УПЦ.

«Владыка рассказал, что работники СБУ прослушивали его телефонные звонки и слушали те вещи, которые касаются таинства исповеди определенных священников и верующих, что является нарушением прав этих людей», — сказано в публикации.

Кроме того, по мнению митрополита, дело против него является надуманным и сфальсифицированным. Глава епархии отметил, что имеет все основания попросить убежища в любой стране мира. Однако он не собирается этого делать, даже если ему будет грозить срок от пять до восьми лет лишения свободы.

12 апреля митрополита Феодосия суд города Черкассы отправил под домашний арест на 60 суток. Ему предъявили обвинения в разжигании межконфессиональной розни и прославлении действий Российской Федерации. Также суд возложил на Феодосия обязанность прибывать к следователю, прокурору и суду по первому вызову.