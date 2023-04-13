В России оценили решение Гаагского суда о выплате компенсации «Нафтогазу»

Депутат Селезнев усомнился в выплате средств Россией «Нафтогазу Украины» по решению суда

Россия не станет выплачивать компенсацию в пять миллиардов долларов «Нафтогазу Украины» по решению Гаагского суда, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это приоритетом российского законодательства над международным.

Россия никак финансово не пострадает от решения Гаагского суда, естественно «Нафтогазу» не будет выплачивать никакие ни 5 миллиардов долларов, ни другие суммы Валерий Селезнев первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

«Примером я могу привести решение всех этих международных судов, инстанций по выплате "ЮКОСу". Но это никак не сказалось на ситуации с нашими выплатами, потому что мы приняли ряд законодательных актов, которые ставят наше национальное законодательство выше, чем международное. В этом у нас сейчас преимущество, потому что любая страна, которая хочет быть, а не казаться суверенной, она просто обязана иметь национальное законодательство, которое не допускает подписание и ратификацию международных соглашений, умаляющих национальные интересы», — отреагировал депутат на решение суда.

Разбирательство по иску «Нафтогаза»

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» в 5 миллиардов долларов. В такую сумму суд оценил ущерб от потери активов Крыму после вхождения полуострова в состав России в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Украинская компания может принудительно взыскать средства. Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право «начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские юристы проанализируют решение, передает РИА Новости. «Действительно, эта тяжба имела место, она не новая. Решение, вместе с тем, новое, нужно проанализировать, и наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях», — сказал он.

«Нафтогаз» инициировал разбирательство в 2016 году. Компания намеревалась взыскать с России компенсацию из-за утраты стратегических инвестиций в Крыму в 2014 году. До вхождения полуострова в состав России, «Нафтогаз» владел 17 месторождениями, четырьмя буровыми установками, газотранспортной системой, подземным хранилищем и технологическим флотом. Парламент Крыма национализировал их 17 марта 2014 года.