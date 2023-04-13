Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:10, 13 апреля 2023Ценности

54-летняя блогерша с моложавой внешностью снялась в бикини бренда Кардашьян

54-летняя блогерша Джина показала фигуру в бикини бренда Кардашьян Skims

Кадр: @ginafit68 / TikTok

Блогерша Джина с никнеймом ginafit68 снялась в бикини бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах 54-летняя юзерша с моложавой внешностью предстала на отдыхе в розовом халате выше колена и с распущенными волосами оттенка блонд. «Что мне надеть на вечеринку у бассейна?» — поинтересовалась она. Затем женщина распахнула одежду, показав тело в серебристом купальнике, который состоял из топа с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой и был украшен блестящими камнями.

Зрители оценили образ автора видео в комментариях. «Выглядишь потрясающе для такой вечеринки», «Ты действительно очень красивая», «Отличная фигура», — восхитились пользователи сети.

Ранее британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала стройную фигуру в облегающих брюках во время прогулки. На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
МИД России сообщил о возросших рисках военного столкновения с НАТО
Женщина раскрыла грязную сексуальную тайну брата благодаря ссоре с его женой
Женщинам раскрыли корректные способы отреагировать на неудачу мужчины в постели
Разведка США назвала маловероятными мирные переговоры по Украине в этом году
Трамп снова заявил о риске третьей мировой войны
В iPhone обнаружили опасную уязвимость
Названа причина отсутствия у Европы возможности отказаться от российского урана
Сотрудникам Всемирного банка поручали заискивать перед сыном главы
61-летняя Екатерина Андреева показала лицо без макияжа
54-летняя блогерша с моложавой внешностью снялась в бикини бренда Кардашьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.