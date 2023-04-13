54-летняя блогерша с моложавой внешностью снялась в бикини бренда Кардашьян

54-летняя блогерша Джина показала фигуру в бикини бренда Кардашьян Skims

Блогерша Джина с никнеймом ginafit68 снялась в бикини бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах 54-летняя юзерша с моложавой внешностью предстала на отдыхе в розовом халате выше колена и с распущенными волосами оттенка блонд. «Что мне надеть на вечеринку у бассейна?» — поинтересовалась она. Затем женщина распахнула одежду, показав тело в серебристом купальнике, который состоял из топа с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой и был украшен блестящими камнями.

Зрители оценили образ автора видео в комментариях. «Выглядишь потрясающе для такой вечеринки», «Ты действительно очень красивая», «Отличная фигура», — восхитились пользователи сети.

Ранее британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала стройную фигуру в облегающих брюках во время прогулки. На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.