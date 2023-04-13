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12:12, 13 апреля 2023Ценности

Россиянам раскрыли секреты красивой кожи

Врач Ильина призвала отказаться от косметики с активными ингредиентами ради красивой кожи

Фото: Raphael Lovaski / Unsplash

Российский дерматолог Варвара Ильина раскрыла секреты красивой кожи. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, проблемы с кожей зачастую возникают не от недостатка ухода, а из-за использования косметики, в составе которой содержатся агрессивные вещества. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от скрабов с абразивными частицами и средств для умывания с агрессивными ПАВ (поверхностно-активные вещества — прим. «Ленты.ру»). «Я также прошу не увлекаться средствами с активными ингредиентами. Множество разных сывороток, масок и кремов с кислотами и витаминами могут стать причиной дерматита», — добавила врач.

В свою очередь, собеседница издания посоветовала умываться мягкой пенкой, споласкивать лицо прохладной водой и мыть тело, используя мыло лишь два раза в неделю. Также следует должным образом полоскать одежду, полотенца и постельные принадлежности после стирки, увлажнять воздух и проветривать помещение, заявила специалистка.

Ранее косметолог Юлия Ерохина раскрыла россиянам простые способы визуально изменить внешность и выглядеть моложе. По словам врача, достичь эффекта фотошопа и приобрести четкий овал лица можно с помощью ультразвукового SMAS-лифтинга. Кроме того, избавлению от мимических морщин способствует ботулинотерапия или курс микроигольчатого RF-лифтинга

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Алина Гостева
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