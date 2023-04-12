Косметолог раскрыла россиянам простые способы достичь эффекта фотошопа на лице

Врач Юлия Ерохина: достичь эффекта фотошопа помогут лазерный пилинг и биоревитализация

Косметолог Юлия Ерохина раскрыла россиянам простые способы визуально изменить внешность и выглядеть моложе. Cоответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

По словам врача, достичь эффекта фотошопа и приобрести четкий овал лица можно с помощью ультразвукового SMAS-лифтинга за счет воздействия проникающих в кожные слои волн. Кроме того, избавлению от мимических морщин, как утверждает Ерохина, способствует ботулинотерапия или курс микроигольчатого RF-лифтинга.

Помимо этого, в список омолаживающих процедур вошли практически не требующий реабилитации лазерный пилинг, а также биоревитализация и плазмотерапия, которые придают коже здоровый цвет.

«Для тех, кто не любит инвазивные процедуры и не хочет долго ждать результата, существуют "процедуры на выход" с эффектом фотошопа, например, сочетание ультразвукового пилинга с всесезонным пилингом, таким как BioRePeel, PRX или Peach Peel», — заключила Ерохина.

В феврале косметолог назвала пять главных средств для омоложения кожи. По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А.