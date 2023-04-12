Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 12 апреля 2023Ценности

Косметолог раскрыла россиянам простые способы достичь эффекта фотошопа на лице

Врач Юлия Ерохина: достичь эффекта фотошопа помогут лазерный пилинг и биоревитализация

Фото: Atikh Bana / Unsplash

Косметолог Юлия Ерохина раскрыла россиянам простые способы визуально изменить внешность и выглядеть моложе. Cоответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

По словам врача, достичь эффекта фотошопа и приобрести четкий овал лица можно с помощью ультразвукового SMAS-лифтинга за счет воздействия проникающих в кожные слои волн. Кроме того, избавлению от мимических морщин, как утверждает Ерохина, способствует ботулинотерапия или курс микроигольчатого RF-лифтинга.

Помимо этого, в список омолаживающих процедур вошли практически не требующий реабилитации лазерный пилинг, а также биоревитализация и плазмотерапия, которые придают коже здоровый цвет.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

«Для тех, кто не любит инвазивные процедуры и не хочет долго ждать результата, существуют "процедуры на выход" с эффектом фотошопа, например, сочетание ультразвукового пилинга с всесезонным пилингом, таким как BioRePeel, PRX или Peach Peel», — заключила Ерохина.

В феврале косметолог назвала пять главных средств для омоложения кожи. По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск заявил о готовности продать Twitter
Человечеству предложили создать еще одну ООН
Российский «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления
Медведица загрызла бегуна в Альпах
Зарезавшего и обокравшего девушку и ее мать россиянина осудили на 20 лет
Фитнес-тренер назвал россиянам неочевидный способ похудеть
Пассажир самолета выпил неизвестный напиток и начал домогаться соседки по креслу
Названа самая «космическая» площадка для регистрации брака в Москве
Российские депутаты попросили разблокировать Twitter
Объяснено падение российского спроса на жилье в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.