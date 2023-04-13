Появились кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Уничтожение склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными попало на видео. Об этом рассказали журналистам в Минобороны России.

По вскрытому операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объекту был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня. В результате склад ВСУ полностью уничтожили.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки ликвидировали до 180 украинских бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и населенных пунктов Гуляйполе и Орехов. В районе Орехова уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.