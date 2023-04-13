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15:47, 13 апреля 2023Бывший СССР

Появились кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Уничтожение склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными попало на видео. Об этом рассказали журналистам в Минобороны России.

По вскрытому операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объекту был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня. В результате склад ВСУ полностью уничтожили.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки ликвидировали до 180 украинских бойцов на южнодонецком и запорожском направлениях. Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и населенных пунктов Гуляйполе и Орехов. В районе Орехова уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады украинской армии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Кристина Есикова
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