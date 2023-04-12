Российские войска уничтожили до 180 бойцов ВСУ на двух направлениях

МО РФ сообщило об уничтожении до 180 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 180 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в среду, 12 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов в Запорожской области. В районе Орехова был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

В районах Павловки и Новоселки в ДНР российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Помимо живой силы противника за сутки на двух направлениях были уничтожены 11 автомобилей и гаубица Д-30.

В Минобороны добавили, что на купянском направлении российским войскам удалось уничтожить самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и Paladin, произведенные в Польше и в США.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.