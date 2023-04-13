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16:31, 13 апреля 2023Россия

Госдума приняла закон о новых штрафах для фармацевтов

Госдума приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о новых штрафах для фармацевтов за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта. Об сообщает РИА Новости.

Ранее в России за незаконную торговлю лекарствами наказывали руководителя аптечной сети, а сами точки продаж закрывали, что сказывалось как на бизнесе, так и на покупателях, особенно в сельских районах России. Как пояснила сенатор Совфеда Ирина Рукавишникова, ставшая одним из авторов инициативы, теперь более жесткое наказание будет ждать недобросовестных фармацевтов. На них будет накладываться штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Также предполагается лишение права работать в аптеке на срок от шести месяцев до одного года.

Подчеркивается, что фармацевтов будут привлекать к ответственности как должностных лиц. При этом штраф за продажу подлежащих учету лекарств для индивидуальных предпринимателей составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В свою очередь, юрлица заплатят за нарушение от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Как отметили авторы инициативы, законопроект был разработан с целью профилактики потребления психоактивных лекарств без назначения врача, а также для снижения числа случаев незаконного сбыта таких препаратов.

В марте депутаты Госдумы одобрили пакет законопроектов, которые вводят уголовную и административную ответственность за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств даже при условии их вхождения в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как следует из пояснительной записки к документам, нынешние формулировки «фактически декриминализируют» ввоз и дальнейший сбыт препаратов, безопасность которых не подтверждена.

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Константин Лысяков
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