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14:46, 13 апреля 2023Россия

В Петербурге таксист попытался изнасиловать в машине 15-летнюю пассажирку

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге таксист попытался изнасиловать 15-летнюю школьницу

Фото: thelavrova / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге водитель такси попытался прямо в машине изнасиловать 15-летнюю ученицу девятого класса. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, девочка вызвала такси вечером 9 апреля, чтобы отправиться домой после прогулки с подругами. По словам школьницы, она села на заднее сиденье. Во время поездки водитель интересовался возрастом пассажирки, а также тем, кто ее провожал.

Недалеко от места назначения мужчина остановил машину, заблокировал двери и перебрался в заднюю часть машины, где находился ребенок. Как рассказала девочка, одной рукой нападавший залез ей под брюки, а вторую — положил на грудь. После этого школьница резко ударила мужчину в область паха и выбежала на улицу.

Как пишет автор материала, школьница сообщила о произошедшем матери только 11 апреля, а на следующий день отправилась в больницу. Сотрудничал ли таксист с какой-либо компанией или являлся частником, неизвестно. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в поселке Петровское Ростовского района Ярославской области безработный мужчина надругался над 11-летней школьницей. Как стало известно, девочка играла на детской площадке, когда к ней подошел россиянин и за деньги предложил пройти с ним, заманив ее таким образом в заброшенный туалет. Внутри преступник несколько раз ударил ребенка и начал трогать за интимные места.

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Константин Лысяков
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