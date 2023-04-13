Россиянин заманил 11-летнюю школьницу в заброшенный туалет и надругался

76.ru: безработный в Ярославской области заманил 11-летнюю школьницу в туалет и надругался

Безработный мужчина в поселке Петровское Ростовского района Ярославской области заманил 11-летнюю школьницу в заброшенный туалет и надругался. Об этом сообщил российскому порталу 76.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что девочка после уроков играла на детской площадке. Там 35-летний мужчина предложил ребенку пойти с ним за деньги. Он отвел девочку в туалет.

«Там несколько раз ударил, трогал половые органы», — пояснил источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, взрослые узнали о преступлении после того, как школьница рассказала все учительнице, а та связалась с родителями. Нападавшим оказался безработный житель села Воронино Ростовского района. До этого мужчина был судим.

Его уже задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

12 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 30-летнего россиянина, надругавшегося над 14-летней школьницей в вагоне метро. Все произошло в час пик в тоннеле между станциями «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Как рассказала полицейским девочка, злоумышленник схватил ее и трогал в интимных местах.