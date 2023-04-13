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14:09, 13 апреля 2023Моя страна

В Казани пройдет посвященный народам Северного Кавказа театральный фестиваль

Театральный фестиваль в Казани посвятят народам Северного Кавказа

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани летом пройдет XVI Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в этом году он будет посвящен театрам народов Северного Кавказа.

«С 5 по 11 июня в Казани пройдет знаковое событие для культурной жизни Татарстана и России — XVI Международный театральный фестиваль „Науруз“. В программе фестиваля 29 спектаклей из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и российских регионов. В этом году „Науруз“ пройдет под эгидой театрального искусства народов Северного Кавказа. Фестиваль посетят свыше 1 000 участников», — сообщили в Союзе театральных деятелей России.

Северный Кавказ на форуме будут представлять Чеченский драматический театр им. Х. Нурадилова, Дагестанский кумыкский музыкально-драматический театр им. А. Салаватова, два театра из Нальчика — Балкарский драматический театр им. К. Кулиева и Кабардинский драматический театр им. А. Шогенцукова, а также два театра из Владикавказа — Северо-Осетинский академический театр им. В. Тхапсаева и Театр юного зрителя «Саби».

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Варвара Кошечкина
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