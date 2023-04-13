Россиянам рассказали о переоформлении недвижимости на супруга

Юрист Воробьев: переоформление недвижимости на супруга занимает около семи дней

Процедура переоформления недвижимости на супруга может занять около семи дней. Об этом россиянам рассказал юрист Василий Воробьев, сообщают «Известия».

По словам эксперта, единые неделимые объекты, такие как квартира или земельный участок, можно достаточно просто переоформить на супруга. Необходимо будет составить договор с характеристиками объекта и данными сторон. «В ходе регистрации обязательно уплачивается госпошлина в размере 2000 рублей. Вся процедура регистрации в Росреестре занимает около семи дней», — объяснил Воробьев.

Однако в случае с переоформлением доли в квартире необходимо обратиться к нотариусу, который составит договор и подпишет сделку. Что касается дарения автотранспортных средств, то подобный договор регистрируют в органах ГИБДД. В ведомство должен будет прийти собственник и поставить машину на учет.

Ранее россиянам рассказали, что нотариус может исключить недостойного наследника из состава наследников. Разрешить спор поможет решение суда или привлечение медиатора.