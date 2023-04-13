Студентке пришлось удалить почти весь язык из-за смертельной болезни

Mirror: девушка приняла рак за язвочки во рту и лишилась большей части языка

21-летняя студентка британского медицинского университета Рейчел сперва приняла развивающийся во рту рак за обычные язвочки, якобы возникшие из-за стресса во время экзаменов. О девушке, которой пришлось удалить почти весь язык из-за смертельной болезни, рассказывает Daily Mirror.

В 2019 году Рейчел обнаружила воспаление во рту, которое не прошло после лечения. Язвы покрыли половину языка и деформировали его. Студентка также начала испытывать приступы усталости, у нее появились отеки, сухость в ротовой полости и боли в горле. В ноябре 2020 года девушке провели биопсию и нашли рак языка.

После постановки диагноза Рейчел пришлось перенести сразу десять операций за одно 16-часовое хирургическое вмешательство. Она лишилась большей части языка — врачи удалили две трети пораженного органа с лимфоузлами, вскрыли нижнюю челюсть, использовали мышцы и кровеносные сосуды из бедра, чтобы реконструировать язык и вены в шее.

Сейчас у Рейчел остались насколько шрамов на подбородке, на шее, животе и ноге. После операции ей пришлось заново учиться ходить и говорить, однако учебу девушка бросать не стала и она вернулась к занятиям через четыре дня после вмешательства.

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