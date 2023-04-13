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21:01, 13 апреля 2023Из жизни

Студентке пришлось удалить почти весь язык из-за смертельной болезни

Mirror: девушка приняла рак за язвочки во рту и лишилась большей части языка

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

21-летняя студентка британского медицинского университета Рейчел сперва приняла развивающийся во рту рак за обычные язвочки, якобы возникшие из-за стресса во время экзаменов. О девушке, которой пришлось удалить почти весь язык из-за смертельной болезни, рассказывает Daily Mirror.

В 2019 году Рейчел обнаружила воспаление во рту, которое не прошло после лечения. Язвы покрыли половину языка и деформировали его. Студентка также начала испытывать приступы усталости, у нее появились отеки, сухость в ротовой полости и боли в горле. В ноябре 2020 года девушке провели биопсию и нашли рак языка.

После постановки диагноза Рейчел пришлось перенести сразу десять операций за одно 16-часовое хирургическое вмешательство. Она лишилась большей части языка — врачи удалили две трети пораженного органа с лимфоузлами, вскрыли нижнюю челюсть, использовали мышцы и кровеносные сосуды из бедра, чтобы реконструировать язык и вены в шее.

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Сейчас у Рейчел остались насколько шрамов на подбородке, на шее, животе и ноге. После операции ей пришлось заново учиться ходить и говорить, однако учебу девушка бросать не стала и она вернулась к занятиям через четыре дня после вмешательства.

Ранее сообщалось, что 44-летняя американская тележурналистка Ясмин Воссугян едва не погибла из-за принятого за изжогу перикардита. Воссугян призналась, что с 20 декабря в течение 10 дней страдала от болей в груди.

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Александра Лисица
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