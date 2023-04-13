В России письма школьников участникам СВО нашли в мусорном баке

В Астрахани письма школьников участникам СВО обнаружили в мусорном баке

В Астрахани десятки писем школьников участникам специальной военной операции (СВО) обнаружили лежащими в мусорном баке. Об этом сообщает региональное информагентство «Трибуна-Л».

Письма бойцам написали ученики школы №74 имени Габдуллы Тукая. По информации издания, корреспонденцию должны были отправить в зону СВО еще в декабре 2022 года. Оказать содействие в отправке писем должен был комитет солдатских матерей. Офис организации находится в здании, рядом с которым и нашли отправления, отмечает агентство.

В городском управлении образования организовали проверку. «Мы тут же созвонились с директором школы, которому поручили срочно представить объяснение: кому и когда передавала письма», — сообщила журналистам начальник управления Светлана Сальникова. Также там подготовят приказ о проведении служебного расследования в отношении школы.

Директор образовательного учреждения Надежда Гоголева утверждает, что письма были отправлены в зону спецоперации за две недели до новогодних праздников. Уже 26 декабря руководство школы получило видеозапись, на которой бойцу зачитывают поздравления, заявила она. Обнаружение писем в мусорном баке Гоголева назвала провокацией в преддверии Дня Победы.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею шить форму участникам спецоперации на уроках труда. По словам депутата нижней палаты Анатолия Вассермана, предложенная инициатива позволяет сочетать трудовое воспитание с патриотическим. Он выразил уверенность в том, что большинство школьников будет участвовать в пошиве добровольно.