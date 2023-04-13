Воздушную тревогу объявили по всей Украине

«Страна.ua»: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Сирены звучат во всех без исключения украинских регионах.

Как утверждает издание, причиной мог стать вылет самолетов-носителей ракет «Кинжал» Военно-космических сил России.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы американских военных и разведки сообщила, что системы противовоздушной обороны среднего радиуса, имеющиеся у Вооруженных сил Украины, исчерпают свои возможности к 23 мая. Как уточнили в Пентагоне, украинские военные способны устоять «еще против двух-трех волн ударов».