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22:10, 13 апреля 2023Мир

В Турции сочли рискованными призывы оппозиции насчет Украины

Глава МИД Турции: призывы оппозиции определиться с позицией по Украине рискованны
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу счел рискованными призывы оппозиции определиться с позицией по конфликту на Украине. Об этом он заявил изданию Habertürk.

«Сегодня мы слышим заявления о необходимости принять конкретную позицию, напоминать о том, что мы члены НАТО. (...) Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция помнит о том, что она является членом альянса, однако, по его словам, только она из всех остальных входящих в НАТО государств имеет возможность находиться в контакте с обеими сторонами конфликта.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить предпринимать усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины. Политик также заявил, что благодаря действиям Анкары удалось спасти бессчетное количество людей.

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Варвара Кузьмина
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