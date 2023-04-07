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23:15, 7 апреля 2023Мир

Эрдоган рассказал об усилиях Турции по завершению конфликта на Украине

Эрдоган: Анкара проводит сбалансированную и взвешенную политику по украинскому кризису
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти Турции продолжат предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

«Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания конфликта на Украине и распространения его искры на нашу страну», — отметил политик. По его словам, благодаря усилиям Анкары удалось спасти бессчетное количество людей.

Ранее турецкий лидер сообщил, что находится в постоянном контакте с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган рассказал, что общается с главами стран почти каждую неделю.

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Варвара Кузьмина
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