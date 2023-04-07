Эрдоган рассказал об усилиях Турции по завершению конфликта на Украине

Эрдоган: Анкара проводит сбалансированную и взвешенную политику по украинскому кризису

Власти Турции продолжат предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

«Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания конфликта на Украине и распространения его искры на нашу страну», — отметил политик. По его словам, благодаря усилиям Анкары удалось спасти бессчетное количество людей.

Ранее турецкий лидер сообщил, что находится в постоянном контакте с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган рассказал, что общается с главами стран почти каждую неделю.