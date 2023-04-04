Эрдоган заявил о регулярном общении с Путиным и Зеленским

Глава Турции Эрдоган заявил, что общается с Путиным и Зеленским практически каждую неделю

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что находится в постоянном диалоге с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Нахожусь в контакте с господином Путиным и господином Зеленским почти каждую неделю», — сообщил политик, указав, что он предпринимает искренние усилия для завершения конфликта на Украине. Эрдоган также подчеркнул, что верит в возможность справедливого мира.

Ранее турецкий лидер заявил о желании Анкары как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. По словам Эрдогана, Турция намерена возобновить переговоры в Стамбуле.