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21:41, 4 апреля 2023Мир

Эрдоган заявил о регулярном общении с Путиным и Зеленским

Глава Турции Эрдоган заявил, что общается с Путиным и Зеленским практически каждую неделю
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что находится в постоянном диалоге с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Нахожусь в контакте с господином Путиным и господином Зеленским почти каждую неделю», — сообщил политик, указав, что он предпринимает искренние усилия для завершения конфликта на Украине. Эрдоган также подчеркнул, что верит в возможность справедливого мира.

Ранее турецкий лидер заявил о желании Анкары как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. По словам Эрдогана, Турция намерена возобновить переговоры в Стамбуле.

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Варвара Кузьмина
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