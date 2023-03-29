Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:24, 29 марта 2023Мир

В Турции захотели как можно скорее организовать переговоры по Украине

Эрдоган заявил о желании Турции как можно скорее организовать переговоры по Украине

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает A News.

«Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров», — сказал политик.

Он также рассказал о желании Турции возобновить переговоры в Стамбуле. Ранее в этом городе состоялось несколько встреч российской и украинской делегаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целей специальной военной операции невозможно достичь политико-дипломатическим путем. При этом в МИД страны сообщили, что Москва готова к мирному решению конфликта при соблюдении некоторых условий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Турции захотели как можно скорее организовать переговоры по Украине
Сенат США выступил за отмену права властей на применение силы в Ираке
Путин расширил перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков
Кристина Агилера рассказала о четырех видах своего оргазма
Папа Римский попал в больницу
Финляндия анонсировала вступление в НАТО в ближайшие дни
Девушка раскрыла измену бойфренда благодаря трансляциям с камер видеонаблюдения
Брэд Питт избавился от особняка в Лос-Анджелесе
Собянин сообщил о плановой работе военкоматов
Нетаньяху обратился с просьбой к министрам после слов Байдена о протестах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.