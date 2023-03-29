В Турции захотели как можно скорее организовать переговоры по Украине

Эрдоган заявил о желании Турции как можно скорее организовать переговоры по Украине

Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает A News.

«Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров», — сказал политик.

Он также рассказал о желании Турции возобновить переговоры в Стамбуле. Ранее в этом городе состоялось несколько встреч российской и украинской делегаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целей специальной военной операции невозможно достичь политико-дипломатическим путем. При этом в МИД страны сообщили, что Москва готова к мирному решению конфликта при соблюдении некоторых условий.