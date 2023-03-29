В МИД заявили о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине

Замглавы МИД РФ Галузин перечислил условия для мирного урегулирования конфликта на Украине

Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако у Москвы есть ряд условий. Об этом в интервью RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат перечислил условия, по которым на Украине и в Европе возможен «всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир». По словам заместителя главы российского МИД, Западу следует прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Помимо этого, все вооруженные формирования должны прекратить ведение боевых действий, в том числе с территории страны должны быть выведены иностранные наемники.

Также Галузин обратил внимание на обязательный нейтральный и внеблоковый статус Украины — республика должна отказаться от присоединения к НАТО и Евросоюзу. Также Киев должен подтвердить свой безъядерный статус.

Также Галузин озвучил требования к международному сообществу. Равно как и Киев, иностранные коллеги должны признать «новые территориальные реалии», то есть вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

«Важно восстановить договорно-правовую базу Украины с Россией и СНГ, а также — на средства Запада — гражданскую инфраструктуру, разрушенную ВСУ после 2014 года», — добавил Галузин. Он также отметил важность «отмены Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае с Украиной достижение целей специальной операции политико-дипломатическим способом невозможно. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Москва «неоднократно говорила, что цели России могут достигаться различными путями».