Появилось видео работы российских снайперов в Артемовске

«РВ» опубликовала кадры, на которых российский снайпер чуть не лишил бойца ВСУ головы

Видео: Telegram / RVvoenkor

Украинский военный чуть не лишился головы во время боя с российскими военными в Артемовске (украинское название Бахмут), видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны»

Ролик выложили военнослужащие из 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах они ведут контактный бой с российскими военными, прячась в одной из квартир многоэтажного дома в Артемовске.

На видео видно, как работают российские снайперы и танкисты. Один из морпехов чудом избежал попадания пули в голову. Украинский военный вел огонь по российским силам, но в ответ получил выстрел. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах выше шлема. Когда было снято видео, неизвестно.

Ранее появилось видео спрятанных во дорах многоэтажных домов танков ВСУ в Артемовске. В объектив попали два украинских танка и автомобиль, накрытый маскировочной сеткой.