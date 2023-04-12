Появилось видео спрятанных во дворах Артемовска танков ВСУ

«РВ» опубликовал кадры танков ВСУ, спрятанных во дворах многоэтажных домов в Артемовске

Видео спрятанных во вдорах многоэтажных домов танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как рядом со стенами многоэтажных домов, во дворе, испытавшем на себе последствия боевых действий, стоят два украинских танка и автомобиль, накрытый маскировочной сеткой.

Ранее артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшемуся на легкой технике в Артемовск сводному отряду ВСУ и заставила его отступить. Украинский отряд накрыли 152-миллиметровые снаряды пушки «Гиацинт-Б». Затем по уже отступающим солдатам ВСУ нанесла удар российская реактивная артиллерия.