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15:12, 13 апреля 2023Бывший СССР

Священник ПЦУ призвал молиться за убийцу Владлена Татарского

Священник ПЦУ в соцсетях призвал украинцев молиться об убийце военкора Татарского Треповой

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал молиться за убийцу военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом украинский блогер и журналист Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Призываю молиться за Дарью Трепову во время Пасхального богослужения!» — написал священник на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В одной из публикаций священник Ивано-Франковской епархии указал, что Трепова «приняла мучения за свой подвиг в борьбе со злом».

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

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Алевтина Запольская
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