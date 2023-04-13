Названа причина отсутствия у Европы возможности отказаться от российского урана

Аналитики Сигал и Комаров заявили, что Европа не может отказаться от российского урана

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал и кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров в беседе с Ura.ru назвали причину отсутствия у Европы возможности отказаться от российского урана в скором времени. По словам аналитиков, сделать это не получится из-за долгосрочных контрактов, а также наличия атомных энергоблоков советского типа, топливо для которых производит и поставляет Москва.

«Россия является одним из мощных игроков на этом рынке, и поэтому попытки ввести какие-либо ограничительные меры приведут к тому же, что случилось с нефтью, когда потоки просто будут перенаправлены на другие рынки», — заявил Сигал.

Он уточнил, что Россия десятилетиями наращивала технологии и инфраструктуру в данной сфере, поэтому европейские страны не смогут так просто найти альтернативного поставщика.

Комаров, в свою очередь, добавил, что как бы страны Запада не хотели найти альтернативу российскому урану, поставки по долгосрочным контрактам растянутся на годы, поскольку они пользуются энергоблоками советской конструкции и сильно зависят от поставок из России.

Ранее в США заявили, что восточноевропейские страны, которые закупают российский обогащенный уран для своих АЭС, пытаются найти новых поставщиков.