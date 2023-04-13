Американские компании выразили готовность помочь Украине при одном условии

Глава Минторга Раймондо: частный бизнес готов восстановить Украину при условии гарантий

Американский частный бизнес готов принять участие в восстановлении Украины, но ему нужны гарантии, заявила глава Минторга США Джина Раймондо. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я каждый день общаюсь с главами компаний — от "большого клуба" до маленьких фирм из всех отраслей промышленности. Они сегодня хотят всем вам помочь... Но они хотят получить ответы на свои вопросы, правильно? (...) Как они могут быть уверенными в том, что они не пострадают от коррупции того или иного рода?» — указала министр.

Она пояснила, что их, в частности, интересует, какие направления реконструкции являются приоритетными, а также кто именно в украинском правительстве будет их определять. Кроме того, добавила Раймондо, американским компаниям необходимо понимать, как частный капитал будет дополняться бюджетными средствами.

Она также подчеркнула намерение властей страны прикладывать усилия для привлечения частного бизнеса в украинскую экономику, поскольку у правительства нет возможности предоставить необходимую сумму в размере 411 миллиардов долларов. По мнению министра, реконструкция Украины может занять десять лет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на то, что экономику страны удастся восстановить с помощью аналога «плана Маршалла». Он отметил, что частные иностранные инвестиции, особенно американские, заложат основу для интеграции Украины в «глобальные цепочки создания добавленной стоимости».

