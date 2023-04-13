Глава украинской разведки заявил о необходимости показать успех наступления

Глава ГУР Буданов: Киеву необходимо показать успешное наступление, иначе возникнут вопросы

Киеву необходимо показать успешное контрнаступление, в противном случае у спонсоров возникнут вопросы, заявил

начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит телеканал ABC News.

«Успех этого наступления крайне необходим», — подчеркнул он, отметив, что отсутствие побед поставит под сомнение целесообразность дальнейшей поддержки Украины.

Как уточняется в материале, несмотря на то что Буданов признает, что налогоплательщики стран, которые оказывают военную и финансовую помощь Киеву, ждут от украинской армии результатов, главе ГУР ничего не известно об условиях для продолжения поддержки от западных государств.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели. Он указал, что целью стран, поддерживающих Украину в конфликте, является помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.