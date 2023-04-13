Экс-разведчик США рассказал о значении утечки данных Пентагона для России

Экс-разведчик США Морган: утечка документов США позволит РФ лучше противостоять шпионажу

Утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Чарльз Морган, пишет РИА Новости.

Он отметил, что утечки, подобные этой, угрожают жизни людей. По его словам, «слившие» данные Пентагона люди редко думают о последствиях. «Еще более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, позволит принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях», — рассказал экс-разведчик о значении произошедшего.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.