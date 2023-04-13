Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 13 апреля 2023Мир

Экс-разведчик США рассказал о значении утечки данных Пентагона для России

Экс-разведчик США Морган: утечка документов США позволит РФ лучше противостоять шпионажу

Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com

Утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Чарльз Морган, пишет РИА Новости.

Он отметил, что утечки, подобные этой, угрожают жизни людей. По его словам, «слившие» данные Пентагона люди редко думают о последствиях. «Еще более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, позволит принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях», — рассказал экс-разведчик о значении произошедшего.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России сообщил о возросших рисках военного столкновения с НАТО
Женщина раскрыла грязную сексуальную тайну брата благодаря ссоре с его женой
Женщинам раскрыли корректные способы отреагировать на неудачу мужчины в постели
Разведка США назвала маловероятными мирные переговоры по Украине в этом году
Трамп снова заявил о риске третьей мировой войны
В iPhone обнаружили опасную уязвимость
Названа причина отсутствия у Европы возможности отказаться от российского урана
Сотрудникам Всемирного банка поручали заискивать перед сыном главы
61-летняя Екатерина Андреева показала лицо без макияжа
54-летняя блогерша с моложавой внешностью снялась в бикини бренда Кардашьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.