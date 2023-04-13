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08:36, 13 апреля 2023Силовые структуры

Заблудившиеся ночью велосипедисты спросили дорогу и попали под обстрел

Ночная велопрогулка по поселку в Башкирии закончилась для россиянина ранением из ружья

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Башкирии задержали россиянина, открывшего огонь по велосипедистам. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, два велосипедиста катались возле поселка Чишмы. Ближе к ночи мужчины заблудились и спросили помощи у хозяина ближайшего дома. Тот коротко ответил, что здесь им не проехать. Заблудившиеся покружили еще немного по поселку и снова выехали к дому с негостеприимным хозяином и опять спросили дорогу, на что получили грубый ответ. Один из путников возмутился, завязался конфликт. Хозяин дома зашел внутрь и вернулся с ружьем, после чего обстрелял бросившихся бежать велосипедистов.

В результате огня на поражения один из велопутешественников получил ранения груди, головы и ягодицы. Ему была вызвана скорая помощь. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.

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Владимир Седов
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