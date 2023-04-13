Врачи предупредили о традиционно обостряющихся весной болезнях

Отоларинголог Шаповалова предупредила, что весной обостряются отиты, ларингиты и синуситы

В межсезонье традиционно обостряются лор-заболевания и хронические недуги желудочно-кишечного тракта, предупредили врачи «Гута Клиник» Алеся Шаповалова и Оксана Жигуненко. Основные из этих болезней, а также причины их обострения весной они перечислили в материале «Ленты.ру».

Весной люди начинают чаще болеть простудными заболеваниями, сообщила отоларинголог Шаповалова. Причина этому — ослабленный иммунитет и легкомысленное отношение людей к резким переменам погоды: они так хотят выбраться из пуховиков, что одеваются слишком легко и в результате переохлаждаются. В качестве традиционно обостряющихся недугов врач назвала острый ринит, фарингит, ларингит, синусит, отит и другие лор-заболевания.

Многие лор-заболевания сопровождаются постепенно усиливающимися болями в носу и околоносовой области, переносице или над глазом, затруднением дыхания, болью в ухе или в горле, насморком, кашлем, осиплостью голоса, общая слабостью, температурой. Из-за схожести симптомов всех этих недугов самолечение может быть неэффективным. Но самое неприятное, что при неправильном или несвоевременном лечении лор-заболевания легко могут стать хроническими Алеся Шаповалова отоларинголог

В свою очередь, гастроэнтеролог Жигуненко отметила, что весной традиционно обостряются гастриты и язвенная болезнь, воспаляется поджелудочная железа. По ее словам, происходит это из-за изменения питания.

Весной в рационе появляется больше свежих овощей и фруктов. Для человека со здоровым желудочно-кишечным трактом это прекрасно. Овощи нужны всем — и чем больше, тем лучше. Но если имеются нерешенные проблемы с кишечником, например колиты, синдром раздраженного кишечника или микрофлора была нарушена после приема антибиотиков, свежие овощи и фрукты заставят проблему обостриться Оксана Жигуненко гастроэнтеролог

Как отметила Жигуненко, еще одна причина обострения проблем с ЖКТ — множество праздников и выходных, которые обычно сопровождаются застольями. Неконтролируемые приемы пищи, особенно жирной, жареной и сопровождаемой алкоголем, часто обостряют проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем, особенно если в них ранее было воспаление, подчеркнула врач.

Чтобы обострение хронических заболеваний не застало человека врасплох и не выбило из привычного ритма жизни, гастроэнтеролог посоветовала заранее обговорить с врачом меры профилактики. Нужно своевременно проходить обследования, соблюдать комфортный режим сна и отдыха, придерживаться сбалансированного питания.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко объяснила причины, по которым весной обостряется гастрит и многие другие заболевания желудочно-кишечного тракта. По ее словам, лучшей профилактикой весеннего обострения гастрита и язвенной болезни станут здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.