Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 13 апреля 2023Россия

Россиянин насмерть сбил двоих рабочих и погиб сам

В Челябинской области водитель насмерть сбил двоих рабочих и столкнулся с грузовиком

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области под Южноуральском мужчина за рулем Toyota насмерть сбил двоих рабочих и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает управление ГИБДД по российскому региону на своей странице во «ВКонтакте».

По данным Госавтоинспекции, двое погибших рабочих ремонтировали участок проезжей части. Автомобиль после наезда на них столкнулся с грузовиком, в котором находился один человек. В результате погиб сам водитель Toyota и его пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют подробности аварии. О ее причинах не сообщается.

Ранее в поселке Алексеевское в Татарстане водитель Chevrolet насмерть сбил малолетнего ребенка с велосипедом. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В сети появилось фото заминированной статуэтки для военкора Татарского
Стало известно о намерении шести стран создать альтернативную IBA федерацию
Стилистка назвала портящий женскую фигуру фасон футболок
Россиянин насмерть сбил двоих рабочих и погиб сам
В Польше спрогнозировали конец золотого века Запада из-за Украины
В России пятилетняя девочка провалилась в коллектор с арматурой
Россиянку зажало дверьми автобуса
Заблудившегося азербайджанского военного обвинили в убийстве
Французский генерал посетил Украину
В США пожаловались на попытки ЧВК «Вагнер» внедриться в сообщество геймеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.