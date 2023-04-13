Россиянин насмерть сбил двоих рабочих и погиб сам

В Челябинской области водитель насмерть сбил двоих рабочих и столкнулся с грузовиком

В Челябинской области под Южноуральском мужчина за рулем Toyota насмерть сбил двоих рабочих и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает управление ГИБДД по российскому региону на своей странице во «ВКонтакте».

По данным Госавтоинспекции, двое погибших рабочих ремонтировали участок проезжей части. Автомобиль после наезда на них столкнулся с грузовиком, в котором находился один человек. В результате погиб сам водитель Toyota и его пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют подробности аварии. О ее причинах не сообщается.

Ранее в поселке Алексеевское в Татарстане водитель Chevrolet насмерть сбил малолетнего ребенка с велосипедом. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.