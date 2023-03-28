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16:17, 28 марта 2023Россия

Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео

В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка с велосипедом и попал на видео

В поселке Алексеевское в Татарстане водитель Chevrolet насмерть сбил малолетнего ребенка с велосипедом. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел на улице 8 марта. На кадрах видна пешеходная зона с декоративными арками — возле одной из них стоят дети с велосипедами и собакой. Внезапно на территорию въезжает автомобиль, который врезается в арку и сбивает одного из школьников.

В прокуратуре российского региона организовали проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. Известно, что сбитый им мальчик скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что житель Удмуртии без водительских прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Уточнялось, что до этого россиянин 15 раз привлекался к ответственности за нарушение дорожного движения.

Варвара Родикова
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