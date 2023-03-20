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11:10, 20 марта 2023Россия

Россиянин без прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся

В Удмуртии мужчина без прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Житель Удмуртии без водительских прав насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 19 марта на улице Драгунова. Местная жительница гуляла с ребенком, которого везла на санках. В это время на дорогу выехал мужчина на Lada Priora — он сбил несовершеннолетнего и уехал с места происшествия. Ребенка доставили в больницу, он скончался от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем автомобиля был 28-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав. Известно, что с 2016 года россиянин 15 раз привлекался к ответственности за нарушение дорожного движения.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель насмерть сбил пенсионера-велосипедиста, который двигался на красный свет. После этого автомобилист врезался в металлическое ограждение.

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Варвара Родикова
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