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09:20, 20 марта 2023Россия

В Петербурге водитель насмерть сбил пенсионера-велосипедиста

В Петербурге водитель насмерть сбил пенсионера-велосипедиста, также пострадали двое детей

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге на проспекте Маршала Блюхера водитель насмерть сбил пенсионера-велосипедиста, который двигался на красный свет. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

ДТП произошло утром в понедельник, 20 марта. После этого мужчина за рулем Volkswagen Caravelle врезался в металлическое ограждение.

Пострадавший пенсионер от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, были госпитализированы двое детей из иномарки: 16-летняя девушка и 7-летний мальчик. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Позже сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 44-летний водитель за два года 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту произошедшего организована проверка.

3 марта сообщалось, что в Петербурге два автомобиля по очереди насмерть переехали мигранта.

До этого водитель насмерть сбил двух детей в подмосковном Королеве. Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

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Анна Щербакова
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