Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 3 марта 2023Россия

В Петербурге два автомобиля по очереди сбили мигранта

В Санкт-Петербурге два автомобиля по очереди насмерть сбили мигранта

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге два автомобиля по очереди сбили мигранта, в результате он погиб. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД в пятницу, 3 марта.

Это произошло на 10-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД). Погибший — 34-летний гражданин одного из среднеазиатских государств — припарковал свой КамАЗ и стоял рядом на проезжей части. На него наехала Kia Soul, а следом переехал Hyundai Solaris. Водитель второй машины сразу скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что его лишили водительских прав.

Находившаяся за рулем Kia женщина вызвала полицию и скорую помощь. Водителя Hyundai задержали позднее на Кантемировской улице города.

Похожий инцидент ранее произошел в Ленинградской области. Вечером 20 февраля на 15-м километре автодороги «Пружицы — Красный Луч» 27-летняя девушка за рулем Mazda 3 сбила 24-летнего молодого человека, который шел посреди проезжей части. Следом на пострадавшего наехал Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей
В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла
Певица Ханна показала синяки на ягодицах
В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции
Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета
Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета
На Украине настоятеля храма УПЦ обвинили в госизмене
Стали известны детали нового мегапроекта в России
Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.