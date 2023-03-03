В Петербурге два автомобиля по очереди сбили мигранта

В Санкт-Петербурге два автомобиля по очереди насмерть сбили мигранта

В Санкт-Петербурге два автомобиля по очереди сбили мигранта, в результате он погиб. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД в пятницу, 3 марта.

Это произошло на 10-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД). Погибший — 34-летний гражданин одного из среднеазиатских государств — припарковал свой КамАЗ и стоял рядом на проезжей части. На него наехала Kia Soul, а следом переехал Hyundai Solaris. Водитель второй машины сразу скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что его лишили водительских прав.

Находившаяся за рулем Kia женщина вызвала полицию и скорую помощь. Водителя Hyundai задержали позднее на Кантемировской улице города.

Похожий инцидент ранее произошел в Ленинградской области. Вечером 20 февраля на 15-м километре автодороги «Пружицы — Красный Луч» 27-летняя девушка за рулем Mazda 3 сбила 24-летнего молодого человека, который шел посреди проезжей части. Следом на пострадавшего наехал Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи.