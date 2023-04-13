В Кремле заявили об отсутствии информации о встрече Путина, Пригожина и Шойгу

Пресс-секретарь Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Путина, Пригожина и Шойгу

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, была ли встреча президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, и владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Соответствующую информацию о том, что Путин якобы организовал встречу Шойгу и Пригожина ранее опубликовали западные СМИ.

«Мне ничего об этом не известно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он что-то рассказать о трехсторонней встрече.

Ранее журналисты поинтересовались у Пригожина, как он относится к закону о новых правилах призыва в российскую армию. В свою очередь бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос об уклонистах фразой «проблема в генерале Лебеде».