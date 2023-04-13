Россияне за год попытались незаконно вывезти из страны более миллиарда рублей

ФТС: за год из России попытались нелегально вывезти более 1 миллиарда рублей

За год действия ограничений на вывоз валюты россияне попытались незаконно перевезти за границу более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы (ФТС).

За 12 месяцев по март 2023 года ФТС выявили более 12 тысяч случаев нарушений при провозе гражданами наличных через границу. При этом подавляющее большинство пришлось на попытки вывода средств из страны — этот показатель за год подскочил почти на 70 процентов, до 10,2 тысячи. Из них более половины случаев относятся к нарушениям запрета на вывоз с территории России иностранной валюты в объеме, превышающем 10 тысяч долларов. Также часть административных дел была возбуждена в связи с недекларированием наличных средств или указанием недостоверных сведений о провозимых суммах.

Специалисты ведомства сообщили, что общая сумма, которую пытались вывезти незаконно, достигла 1,04 миллиарда рублей. При этом объем нелегально ввезенных денег уменьшился в 1,5 раза, до 463,8 миллиона рублей. По данным таможни, чаще всего россияне пытались незаконно провезти рубли, доллары и евро, а самыми популярными направлениями у нарушителей были Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль.

В ФТС пояснили, что на резкий рост нарушений и возбужденных дел по фактам незаконного провоза наличных повлияли невозможность осуществления банковских переводов за рубеж и ограничения на использование российских карт в некоторых странах. Научный сотрудник лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Томтосов соглашается с тем, что именно сложности при переводе средств толкают людей на осознанные риски при попытках вывоза валюты сверх текущего лимита.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне чаще выбирали для хранения валюты зарубежные банки. Объем валютных вкладов граждан России за границей в 2022 году превысил их размер внутри страны. Регулятор отметил, что изменение предпочтений резидентов пользу заграничных банков произошло на фоне санкционного давления, девалютизации банковской системы России и введения отечественными банками комиссий за обслуживание валютных счетов.