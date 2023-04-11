Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:42, 11 апреля 2023Экономика

Россияне предпочли хранить валюту в зарубежных банках

ЦБ: объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил внутрироссийский

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил их размер внутри страны. Об этом Центральный банк сообщил в обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов.

ЦБ отметил, что изменение предпочтений резидентов в пользу заграничных банков произошло на фоне санкционного давления, девалютизации банковской системы России и введения отечественными банками комиссий за обслуживание валютных счетов. При этом не все хранящиеся за границей средства населения можно отнести к сбережениям. Часть из них могла быть использована для оплаты товаров по параллельному импорту или для личных расходов граждан, выехавших за рубеж.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
Что такое инфляция? Объясняем, почему в мире растут цены на товары и дорожают услуги
Что такое инфляция?Объясняем, почему в мире растут цены на товары и дорожают услуги
19 марта 2023

Регулятор добавил, что валютизация сбережений населения снизилась, даже если в их общем объеме учитывать депозиты россиян за границей и другие инвестиции в иностранную валюту. По мнению Центробанка, сокращение вложений населения в иностранные активы связано как с опасениями граждан по поводу их возможной заморозки, так и с мерами самого ЦБ. Ограничения вложений в покупку ценных бумаг эмитентов из «недружественных стран» были введены в октябре 2022 года. При этом с 1 января 2023 года вступил в силу запрет на покупку таких ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов.

В то же время в валютной структуре сбережений, хранящихся в российских банках, отмечается перестройка. Регулятор заявил, что происходит увеличение доли рублевых вкладов. Также укрепляется положение валют дружественных государств, прежде всего юаня. Однако, несмотря на некоторое снижение, доля вкладов в долларах и евро остается весомой и пока все еще значительно превышает долю китайской валюты.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин назвал условие для отмены ограничений на снятие наличной валюты. По его словам, для ослабления рестрикций требуется, чтобы в страну завезли наличные доллары и евро «на десятки, сотни миллиардов». Ограничений на ввоз валюты со стороны российских властей нет — проблема в том, что их не поставляют западные страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов
Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
МВФ улучшил прогноз по экономике России
В США рассказали об отставании Европы в космонавтике
В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей
Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны
Перспективы перезапуска приватизации в России оценили
На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы
Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты
Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.