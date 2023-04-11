Россияне предпочли хранить валюту в зарубежных банках

ЦБ: объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил внутрироссийский

Объем валютных вкладов россиян за рубежом в 2022 году превысил их размер внутри страны. Об этом Центральный банк сообщил в обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов.

ЦБ отметил, что изменение предпочтений резидентов в пользу заграничных банков произошло на фоне санкционного давления, девалютизации банковской системы России и введения отечественными банками комиссий за обслуживание валютных счетов. При этом не все хранящиеся за границей средства населения можно отнести к сбережениям. Часть из них могла быть использована для оплаты товаров по параллельному импорту или для личных расходов граждан, выехавших за рубеж.

Регулятор добавил, что валютизация сбережений населения снизилась, даже если в их общем объеме учитывать депозиты россиян за границей и другие инвестиции в иностранную валюту. По мнению Центробанка, сокращение вложений населения в иностранные активы связано как с опасениями граждан по поводу их возможной заморозки, так и с мерами самого ЦБ. Ограничения вложений в покупку ценных бумаг эмитентов из «недружественных стран» были введены в октябре 2022 года. При этом с 1 января 2023 года вступил в силу запрет на покупку таких ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов.

В то же время в валютной структуре сбережений, хранящихся в российских банках, отмечается перестройка. Регулятор заявил, что происходит увеличение доли рублевых вкладов. Также укрепляется положение валют дружественных государств, прежде всего юаня. Однако, несмотря на некоторое снижение, доля вкладов в долларах и евро остается весомой и пока все еще значительно превышает долю китайской валюты.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин назвал условие для отмены ограничений на снятие наличной валюты. По его словам, для ослабления рестрикций требуется, чтобы в страну завезли наличные доллары и евро «на десятки, сотни миллиардов». Ограничений на ввоз валюты со стороны российских властей нет — проблема в том, что их не поставляют западные страны.