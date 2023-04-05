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12:49, 5 апреля 2023Экономика

ЦБ назвал условие отмены ограничений на снятие наличной валюты

ЦБ: снятие наличной валюты будет ограничено, пока она не начнет поступать в Россию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России разрешат снимать наличную валюту лишь тогда, когда она начнет поступать в страну. Такое условие отмены ограничений назвал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что для ослабления рестрикций требуется, чтобы в страну завезли наличные доллары и евро «на десятки, сотни миллиардов». Ограничений на ввоз валюты со стороны российских властей нет — проблема в том, что их не поставляют западные страны.

Тулин добавил, что дружественные и нейтральные государства, в свою очередь, не приветствуют обращение своей валюты в наличной форме за границей. Поэтому наличных юаней, как и долларов, «нет и не будет».

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В марте ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, до 9 сентября. Наличные доллары и евро на сумму до 10 тысяч долларов можно снять только в том случае, если счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года и клиент банка до сих пор не воспользовался такой возможностью. Средства, превышающие эту сумму, выдаются только в рублях.

Кроме того, банки могут продавать гражданам только ту американскую и европейскую валюту, что поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

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Софья Ермакова
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