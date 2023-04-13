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08:15, 13 апреля 2023Бывший СССР

В ЧВК «Вагнер» рассказали о подрыве ВСУ домов в Артемовске

РИА Новости: ВСУ подрывают дома в Артемовске, чтобы замедлить продвижение ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении в западные кварталы Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов и других капитальных зданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров штурмовиков ЧВК «Вагнер».

По его словам, бойцы компании зачастую наступают, используя высоты застроек, что помогает эффективнее «просадить» оборону неприятеля.

«Они максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто "складывают" многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку "сложили"», — рассказал командир.

Он добавил, что помимо подрывов украинская армия иногда поджигает постройки, заранее складывая в них горючие материалы.

«Поджигают здания, чтобы была трудность зачистки. Были моменты, когда в здание заходили, успевали их выбить, а там находилось много соломы, резины. Одно здание они успели зажечь, трудность создало нам — во-первых, в передвижении, в наблюдении», — сказал представитель ЧВК.

Ранее артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшемуся на легкой технике в Артемовск сводному отряду ВСУ и заставила его отступить. Украинский отряд накрыли 152-миллиметровые снаряды пушки «Гиацинт-Б». Затем по уже отступающим солдатам ВСУ нанесла удар российская реактивная артиллерия.

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Алевтина Запольская
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