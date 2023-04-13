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13:35, 13 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка спрятала мефедрон и кошку в комбинезон и выдала себя за мать с малышом

На Урале женщина спрятала наркотики и кошку в комбинезон и притворилась матерью с малышом

Кадр: МВД России

В Нижнем Тагиле закладчица из Красноярского края обложила кошку наркотиками, завернула ее в детский комбинезон и попыталась выдать ее за младенца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянке нужно было сделать закладки в разных районах города. Она расфасовала 170 граммов мефедрона и отправилась на задание, притворившись матерью, гуляющей с малышом. Несмотря на конспирацию, ее задержали полицейские.

Они открыли комбинезон, достали оттуда кошку и извлекли нелегальный товар. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области поиск вандала привел полицейских к теплице с марихуаной.

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Владимир Шарапов
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