Россиянка стала издеваться над котами за лайки и подписки в соцсетях

Полиция начала проверку из-за канала россиянки с издевательством над животными за лайки

В Telegram появился канал, автор которого издевается над животными за подписки и лайки. Девушка проводит голосования на тему того, как именно издеваться над котами. Тот вариант, который побеждает в опросе, она претворяет в жизнь, транслируя все на видео. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили «Ленте.ру», что работают с обращениями обеспокоенных жителей на тему жестоких публикаций.

Предположительно, автором канала является школьница. В его описании говорится: «Привет, на этом канале будем убивать и пытать Барсика с Муркой. С каждым днем наказания все сильнее, и только, наверное, ваши подписки одобряют казнь пушистым уродам».

Так, школьница уже заставляла кота пить мочу, душила его на камеру, заставляла пить воду с солью, чтобы его тошнило, пыталась порезать ему ножом нос.

В канале рекламировалось другое подобное сообщество, в котором подобным образом издеваются над хомяками.

Поиски

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что занимается поисками автора роликов. «Организованы поиски этих выродков — там, судя по всему, может быть, и не один человек. Благодаря тому, что у меня много читателей, мы уже сужаем зону поиска, и у нас есть некие предположения, где это может быть. На одном из видео увидели наклейку на подоконнике, где есть название производителя этого подоконника. Вычислили по виду из окна, что за дома это могут быть, примерный район, примерная улица, но пока это все варианты, которые мы изучаем и проверяем вместе с полицией», — поделился парламентарий.

Возможная ответственность

Действия автора канала можно расценить как жестокое обращение с животными (статья 245 УК РФ), полагает адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Если дети несовершеннолетние, то родителей оштрафуют, а с детьми будет проводить работу инспекция по делам несовершеннолетних. Давно необходимо ужесточить ответственность за данное преступление Геннадий Нефедовский адвокат

Реакция правоохранителей

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили «Ленте.ру», что проверяют информацию, выявленную в сети Интернет.

«В краевых Telegram-каналах опубликованы тревожные сообщения о девушке, которая публикует в социальных сетях видео издевательств над животными. В дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило девять сообщений от небезразличных граждан с просьбой разобраться в ситуации. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий. По окончании разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный живодер украл кота в Павловске Ленинградской области, расчленил его и сделал приманкой на хищника.