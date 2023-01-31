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20:48, 31 января 2023Россия

Под Петербургом живодер украл кота, расчленил его и сделал приманкой на хищника

В Павловске Ленобласти живодер украл кота, расчленил его и сделал приманкой на хищника

Фото: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Жители Павловска Ленинградской области заявили, что неизвестный живодер украл их кота, расчленил и сделал приманкой на хищника. Об этом они сообщили 78.RU, новость появилась в Telegram-канале издания.

По сообщению портала, животное, которого россияне подобрали еще котенком, пропало в районе Павловского парка. Когда владельцы отправились в лес на поиски кота, то обнаружили деревянный ящик, в который неизвестный живодер сложил их расчлененного питомца. Ящик использовался в качестве капкана на других хищников, а останки украденного питомца — как приманка.

78.RU не уточняет, обращались ли владельцы в полицию. Комментариев от правоохранительных органов также не приводится.

Согласно Уголовному кодексу России, жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, в том числе из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее гибель зверя, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Правдинском районе Калининградской области мужчина намеренно заколол вилами соседского кота на глазах у группы подростков.

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Марк Леонов
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