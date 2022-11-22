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19:23, 22 ноября 2022Россия

Россиянин заколол кота вилами на глазах у подростков

Под Калининградом мужчина заколол кота вилами на глазах у подростков

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Правдинском районе Калининградской области мужчина намеренно заколол вилами соседского кота. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Пенсионер расправился с животным на глазах у местных подростков. По словам 65-летнего россиянина, зверь повадился душить его цыплят.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За жестокое обращение с котом ему грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере дохода за период до шести месяцев. Также россиянина могут приговорить к обязательным работам на срок до 360 часов или к исправительным работам на срок до одного года. Помимо этого, мужчину могут арестовать на срок до шести месяцев, ограничить его свободу на срок до одного года или лишить свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что хозяин базы отдыха под Хабаровском пытался жестоко убить кота, который периодически приходил к пансионату в поисках еды и ночлега. Животное спасли неравнодушные постояльцы.

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Варвара Родикова
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