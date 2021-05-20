Россиянин всадил пять пуль в кота и попытался его добить на глазах у прохожих

Отдыхающая под Хабаровском семейная пара спасла кота от жестокой расправы: на их глазах хозяин базы отдыха в Сосновке пытался жестоко убить бездомное животное, которое периодически приходило к пансионату в поисках еды и ночлега. Об инциденте сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, путешествующие супруги вышли на стоянку возле турбазы, чтобы завести машину, в этот момент их внимание привлекла странная картина: владелец базы отдыха прыгал на доске, под которой что-то лежало. Отдыхающие поинтересовались, что он делает. Мужчина ответил, что убивает кота, поскольку тот «задолбал сюда ходить». Хозяин пансионата добавил, что уже не первый раз пытается избавиться от неугодного животного. Он также упомянул, что стрелял в него.

Семейная пара с трудом заставила уйти мужчину, после чего подняла доску и нашла под ней еле живого рыжего кота. Неравнодушные супруги отвезли питомца в ветеринарную клинку, где медики обнаружили в теле животного пять свинцовых пуль, из которых четыре не коснулись жизненно важных органов. Пятая же попала в позвоночник и повредила спинной мозг, из-за чего кот останется инвалидом на всю жизнь: он не может самостоятельно справлять нужду, дважды в день ему отнимают жидкость из мочевого пузыря.

Газета отмечает, что кот, которого назвали Рокки за боевой дух и тягу к жизни, пережил «дикую жестокость» со стороны человека, произошедшее оставило на нем след: при виде незнакомых людей он затихает и начинает трястись, однако полностью «не утратил своей беззаветной любви к людям». Ласку и любовь он проявляет к тем, кто спас его от гибели.

«Это приводит в ступор и недоумение — как можно так относиться к животным? Ведь они беззащитны, они меньше обидчиков, слабее, и они так доверчивы. И таких случаев, как с Рокки, очень много, люди или не считают, что это аморально, или не хотят с этим бороться, добиваться справедливости», — заявила депутат Законодательной думы Хабаровского края, зоозащитница Наталья Коваленко.

При этом Коваленко добавила, что виновник инцидента обещал полностью оплатить лечение кота, если будет отозвано заявление из полиции. Однако после того, как документ забрали, мужчина перестал выходить на связь и лечение не оплатил.

Зоозащитница и юрист Ирина Романова добавила, что кот успешно перенес операцию и сейчас находится на передержке. Сейчас ему ищут любящих хозяев, которые смогут ответственно заботиться о рыжем инвалиде.

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