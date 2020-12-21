Мусорщик обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь

Сотрудник предприятия по сортировке мусора в российском городе Ульяновск во время работы обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале телеканала НТВ.

На кадрах видно, как мужчина достает мешок с животным из кучи мусора за мгновение до попадания в сепаратор. Затем мусорщик разрезает пакет, и оттуда высовывает голову черно-белый кот. Как сообщает Telegram-канал Baza, скорее всего, питомец был домашним, так как выглядел ухоженным.

В августе сообщалось о жителе американского штата Мэн, который спас чайку, прилетавшую к нему на лодку в течение 15 лет. Когда птица поранила лапу, мужчина решил помочь ей, выловил ее и отвез в Центр дикой природы. Там чайку вылечили, после чего выпустили на свободу.